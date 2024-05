Monopoli, domenica arriva la Virtus Francavilla: tris biancoverde nell'ultimo incontro al Veneziani

Missione salvezza per il Monopoli, che domenica 19 maggio ospiterà la Virtus Francavilla per il ritorno dei playout contro il Monopoli, allo stadio Veneziani (calcio d'inizio alle ore 20:30). Dopo il pareggio per 1-1 subito in extremis all'andata ai biancoverdi potrebbe anche bastare un altro pari, al netto del miglior piazzamento in classifica, per mantenere la categoria. I biancazzurri, al contrario, dovranno vincere.

Nell'ultimo precedente a trionfare, andato in scena lo scorso 20 ottobre 2023, è stato il Monopoli ad avere la meglio per 3-0 grazie alla doppietta realizzata da Emanuele Santaniello (reti al 14' e al 50') e al sigillo di Ernesto Starita al 73'; si è trattata della terza vittoria consecutiva tra le mura dello stadio barese, dopo quelle, entrambe per 1-0, incassate nel primo turno dei playoff 2022 e nel 2022/2023. Il bilancio è a favore del gabbiano, al netto di sei vittorie. quattro pareggi e due sconfitte.

Nel dettaglio, il primo novembre 2020 il club della Città degli Imperiali riuscì ad imporsi in rimonta per 3-1: dopo il gol dei padroni di casa firmata da Eyob Zambataro al 29', gli ospiti andarono a segno con Luca Sparandeo al 38', Leonardo Perez al 72' e l'autorete di Alessandro Bastrini al 91'. Più rilevante il successo nel primo turno dei playoff dell'annata 2017/2018, quando Anthony Partipilo regalò l'1-0 finale al 74' e la qualificazione al secondo turno (era l'11 maggio 2018).