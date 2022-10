Serie C girone C, Monopoli-Viterbese: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Monopoli alla caccia del poker allo stadio Veneziani. Finora i biancoverdi hanno vinto tutte le gare tra le mura dello stadio amico ed intendono proseguire con questo trend, confermato per altro dalle vittorie in trasferta contro Picerno e Taranto (in Coppa Italia). Di fronte, oggi, ci sarà la Viterbese attualmente ultima in classifica e bisognosa di punti: non sarà una sfida del tutto semplice per gli uomini guidati da Giuseppe Laterza, che alla vigilia ha richiamato i suoi nel tenere alta la concentrazione.

I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Nocchi in porta, dietro alla coppia di centrali formata da Bizzotto e Fornasier; come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra) agiranno Viteritti e Falbo. A centrocampo, accanto a Piccinni, dovrebbe esserci Bussaglia mentre sulla trequarti è pronto Montini con ai lati Rolando e Starita. Davanti ancora spazio a Simeri nel ruolo di unica punta.

3-4-1-2 invece per la formazione guidata da Giacomo Filippi. Tra i pali ci sarà Fumagalli, protetto dal trio difensivo composto da Marenco, Ricci e Montegaudo. In mediana potrebbero partire dal primo minuto Megelaitis e Mbaye, mentre sulle corsie esterne a destra e a sinistra spazio a Nesta e Andreis; sulla trequarti Mungo supporterà il tandem offensivo Volpicelli-Marotta.

Monopoli-Viterbese, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Nocchi; Viteritti, Bizzotto, De Santis, Falbo; Piccinni, Bussaglia; Rolando, Montini, Starita; Simeri. All.Laterza.

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli; Marento, Ricci, Montegaudo; Nesta, Megelaitis, Mbaye, Andreis; Mungo; Volpicelli, Marotta. All.Filippi.