Serie C, altro tonfo per il Monopoli: sconfitta per 2-1 contro il Monterosi

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Monterosi

Il Monopoli va di nuovo ko. Allo stadio Bonolis di Teramo la formazione allenata da Roberto Taurino è stata sconfitta per 2-1 dal Monterosi (quadra allenata dallo stesso Taurino fino a qualche mese fa): si tratta della seconda caduta di fila, la decima in totale nella stagione in corso.

Al 14' i laziali hanno confezionato il vantaggio con Di Francesco, che ha battuto Gelmi grazie ad un tiro preciso; la reazione dei biancoverdi è arrivata a seguito dei tentativi di Simone (tiro deviato) e Fazio, che di testa è andato vicinissimo al pareggio. Pareggio che è stato siglato al 59', quando Borello ha addomesticato il pallone sul cross di Viteritti e battuto così Rigon. Al 67' tuttavia il Monterosi ha colto il sorpasso ad opera di Verde, andato a segno di testa su servizio di Silipo.

Monterosi-Monopoli, il tabellino

Reti: 14′ pt Di Francesco (Mtu), 13′ st Borello (Mon), 22′ st Verde (Mtu)

Monterosi (4-3-3): Rigon; Bittante, Piroli, Sini, Di Renzo; Parlati, Tolomello (33′ st Ferreri), Verde; Silipo (47′ st Mbende), Vano, Di Francesco (38′ st Golfo). All.: Romondini. A disp.: Mastrantonio, Santilli; Borri, Di Paolantonio, Ekuban, Cinaglia, Giordani, Tartaglia, Palazzino, Cordova.

Monopoli (3-4-2-1): Gelmi; Fazio, Bizzotto (38′ st Spalluto), Ferrini; Viteritti, Iaccarino, Vassallo (38′ st De Risio), La Vardera (17′ st Dibenedetto); Borello, Vitale M. (38′ st D’Agostino); Simone (1′ st De Paoli). All.: Taurino. A disp.: Alloj, Perina; Cargnelutti, Santaniello, Hamlili, Arioli, Mazzotta, Barlocco.

Arbitro: Giuseppe Vingo Pisa

Assistenti: Salvatore Nicosia Saronno, Roberto Meraviglia Pistoia

Quarto: Enrico Eremitaggio Ancona

Ammoniti: Vano (Mtu), La Vardera, Vassallo, Bizzotto (Mon)

Espulsi: –

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Angoli: 2 (Mtu), 3 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 9/3 (Mtu), 8/2 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli