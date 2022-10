Serie C girone C, Picerno-Monopoli: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Dopo le due sconfitte patite contro Crotone e Juve Stabia il Monopoli è a caccia dei primi punti in trasferta: l'occasione giusta può essere rappresentata dal match di oggi pomeriggio allo stadio Curcio, contro l'ostico Picerno (calcio d'inizio fissato alle 17:30). Non sarà però un impegno semplice per i biancoverdi, che lo scorso anno in terra lucana furono sconfitti per 3-0. Bisognerà seguire la retta via intrapresa nella vittoria contro l'Audace Cerignola (la terza al Veneziani) per strappare un risultato positivo.

Il Picerno guidato da Emilio Longo dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Crespi, dietro alla linea difensiva formata da Garcia, De Franco, Allegretto e Monti; in mediana, al fianco di Pitarresi, presenti Dettori e uno tra De Cristofaro e Kouda. Reginaldo agirà nel ruolo di centravanti venendo supportato dagli esterni offensivi Golfo e Liurni.

Consueto 4-2-3-1 invece per gli ospiti. Nocchi tra i pali, Viteritti e Falbo terzini (rispettivamente a destra e a sinistra) ai fianchi del tandem di centrali De Santis-Fornasier; davanti alla retroguardia ci saranno De Risio e Vassallo mentre sulla trequarti ancora spazio a Rolando, Montini e Starita. Come unica punta pronto SImeri.

Picerno-Monopoli, le probabili formazioni

PICERNO (4-3-3): Crespi; Garcia, De Franco, Allegretto, Monti; Dettori, Pitarresi, De Cristofaro; Longo, Reginaldo, Liurni. All.Longo.

MONOPOLI (4-2-3-1): Nocchi; Viteritti, De Santis, Bizzotto, Falbo; De Risio, Vasallo; Rolando, Montini, Starita; Simeri. All. Laterza.