Serie C girone C, Potenza-Monopoli: le probabili formazioni

Serie C Girone C

In cerca della continuità. Dopo il ritorno alla vittoria contro il Latina, il Monopoli oggi pomeriggio affronterà il Potenza (allo stadio Viviani, ore 17:30) con lo scopo di mettere a referto la seconda vittoria consecutiva verso l'ottenimento di un posto per i playoff; stesso obbiettivo dei rossoblù, che nell'ultimo turno hanno ottenuto un pareggio contro l'ostico Audace Cerignola. Si tratta dunque di un autentico scontro diretto su un campo dove il Monopoli, nella passata stagione, raccolse uno 0-0.

Gli uomini guidati da Giuseppe Raffaele scenderanno in campo con il 3-5-2. Gasparini in porta, dietro la linea difensiva composta da Sbraga, Girasole e Legittimo. In mediana potrebbe esserci spazio per Cittadino dall'inizio, al fianco di Talia e Del Pinto; le corsie esterne invece dovrebbero essere presiedute da Polito (a destra) e Hadziosmanovic (a sinistra). Davanti il tandem Caturano-Murano.

Analogo modulo per la squadra allenata da Giacomo Ferrari. Vettorel tra i pali, mentre Mulé, De Santis e Bizzotto dovrebbero costituire la retroguardia; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, presenti Viteritti e uno tra Pinto e Falbo; a centrocampo invece verso la conferma De Risio e Vassallo, con Giannotti che potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala (in alternativa potrebbe essere impiegato anche come quinto sulla corsia mancina). In attacco, assieme a Manzari, ritroverà una maglia dal primo minuto Starita.

Potenza-Monopoli, le probabili formazioni

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Sbraga, Girasole, Legittimo; Polito, Talia, Cittadino, Del Pinto, Hadziosmanovic; Caturano, Murano. All.Raffaele.

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Mulé, De Santis, Bizzotto; Viteritti, De Risio, Vassallo, Giannotti, Pinto; Manzari, Starita. All.Ferrari.