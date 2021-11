Monopoli, contro la Vibonese per il poker di vittorie e la continuità in trasferta

Serie C Girone C

Tre vittorie consecutive e il secondo posto solitario in classifica, dietro al Bari: nelle ultime settimane il Monopoli ha ripreso a correre e a macinare punti, dopo una striscia negativa di tre stop di fila patita nella prima metà di ottobre. Juve Stabia, Catanzaro e Monterosi sono stati gli ultimi avversari caduti sotto i colpi dei biancoverdi, che in questi tre faccia a faccia hanno segnato 5 reti subendone solo 1. E sabato 6 novembre gli uomini di Alberto Colombo hanno l'occasione per infilare il poker, nella sfida dello stadio Luigi Razza contro la Vibonese, nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

In terra calabrese l'obiettivo del Monopoli sarà anche quello di dover trovare continuità in trasferta. Infatti, dei 22 punti finora conquistati, solo 6 sono stati conquistati al di fuori delle mura amiche dello stadio Veneziani e sono frutto di due successi contro Turris e Catanzaro: nelle altre tre partite 'on the road' sono arrivate altrettante sconfitte contro Virtus Francavilla, Bari e Foggia. Insomma, il Monopoli è pronto ad alzare ulteriormente i giri del motore.