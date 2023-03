Serie C girone C: Virtus Francavilla-Monopoli, ecco chi dirigerà l'incontro

Serie C Girone C

A dirigere il match tra Virtus Francavilla e Monopoli, in programma domenica 26 marzo alla Nuovarredo Arena (ore 17:30), sarà il signor Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano e Leonardo Tesi della sezione di Lucca; come quarto uomo è stato designato Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. La partita è valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C, girone C.