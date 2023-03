Serie C girone C, Virtus Francavilla-Monopoli: ecco le probabili formazioni

Serie C Girone C

In quello che può definirsi come uno degli appuntamenti classici del girone C della Serie C, il Monopoli sarà di scena alla Nuovarredo Arena in un atteso derby pugliese contro la Virtus Francavilla (ore 17:30): i biancoverdi sono reduci da tre sconfitte consecutive, che hanno portato all'esonero di Giuseppe Pancaro e alla conseguente scelta di Giacomo Ferrari come nuovo condottiero della squadra fino al termine della stagione. I biancazzurri nell'ultimo turno sono stati sconfitti dal Taranto per 1-0.

La Virtus Francavilla dovrebbe escendere in campo con il 3-4-3. Romagnoli tra i pali, protetto dal trio difensivo composto da Minelli (in vantaggio su Solcia), Idda e Caporale; sulla fascia destra Pierno potrebbe spuntarla su Cisco, mentre sul versante opposto confermato De Marino. A centrocampo spazio al ritorno dal primo minuto a Risolo, che sarà affiancato a Macca. Davanti invece Patierno verrà supportato da Murilo e Maiorino.

Incognita modulo per il Monopoli che potrebbe affidarsi al 4-3-3. Pisseri in porta, Mulè e Bizzotto a presidiare il cuore della retroguardia con Viteritti e Pinto fungere da terzini (rispettivamente a destra e a sinistra); in mediana pronti Bussaglia e Hamlili ai fianchi di Vassallo, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere Starita come punta centrale e Manzari e Fella come esterni offensivi.

Virtus Francavilla-Monopoli, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Romagnoli; Minelli, Idda, Caporale; Pierno, Macca, Risolo, De Marino; Murilo, Patierno, Maiorino. All.Calabro.

MONOPOLI (4-3-3): Pisseri; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Pinto; Hamlili, Vassallo, Bussaglia; Manzari, Starita, Fella. All.Ferrari.