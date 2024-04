Serie C, Crotone-Monopoli: le informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti

Aperta dalle ore 10 di oggi, giovedì 18 aprile, la vendita dei biglietti per Crotone-Monopoli, gara valevole per la 37esima giornata di Serie C NOW in programma domenica 21 aprile alle ore 20 allo stadio Ezio Scida di Crotone.

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di VivaTicket e nei punti vendita VivaTicket abilitati. Per l’elenco aggiornato dei punti vendita clicca qui.

SETTORE OSPITI (CURVA NORD)

La vendita dei biglietti per il Settore Ospiti (prezzo unico 10 euro) sarà attiva come da norma vigente fino alle ore 19 del giorno precedente la gara, ovvero fino alle ore 19 di sabato 20 aprile 2024.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli