Monopoli, pari a reti bianche contro il Latina

Il Monopoli torna a muovere lievemente la classifica dopo le due sconfitte consecutive maturate contro Taranto e Palermo: i biancoverdi sono usciti con un pareggio per 0-0 nella sfida al cospetto del Latina, giocatasi allo stadio Francioni. Per gli uomini guidati da Alberto Colombo si è trattato del quarto pareggio totale ottenuto in trasferta; ora il Monopoli è salito a quota 56 punti in classifica, ci sarà da attendere l'ultimo turno della regular season per vedere quale sarà il piazzamento finale in vista dei playoff. Domenica 24 aprile ci sarà il derby contro la Fidelis Andria allo stadio Veneziani.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

LATINA CALCIO 1932 (3-5-2): Tonti, De Santis, Esposito, Giorgini, Ercolano, Barberini (Palermo), Amadio, D’Aloia, Carissoni, Carletti, Sane.

A disposizione: Cardinale, Sarzi Puttini, Spinozzi, Di Livio, Rosseti, Teraschi, Celli, Atiagli, Valerio, Jefferson, Rossi.

All. Di Donato.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Mercadante, Bizzotto, Fornasier, Viteritti, Bussaglia (Hamlili), Vassallo, Langella (Piccinni), Guiebre, Grandolfo (D’Agostino), Borrelli (Starita).

A disposizione: Guido, Iurino, Basile, Pambianchi, Romano, Nina, Novella.

All. Colombo.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza, Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia.

Quarto ufficiale: Enrico Eremitaggio di Ancona.

Ammonizioni: 4-1

Espulsioni: –

Angoli: 3-1

Recupero: 2’ p.t., 3’ s.t.

Divisa nerazzurra per il Latina, biancoverde per il Monopoli.