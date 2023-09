Serie C, le probabili formazioni di Potenza-Monopoli

Serie C Girone C

Derby appulo-lucano per il Monopoli, che stasera affronterà la prima trasferta della stagione 2023/2024 allo stadio Viviani, al cospetto del Potenza (calcio d'inizio alle ore 20:45). Reduce dal pareggio interno contro il Monterosi, i biancoverdi vogliono compiere un autentico blitz e ingranare una marcia diversa in questo avvio di stagione. Gli avversari, guidati dall'ex Alberto Colombo (sulla panchina del Gabbiano nella stagione 2021/2022), sono tra i candidati ad essere una delle mine vaganti del girone C; dal 2014 fino ad oggi il Monopoli, in terra lucana, ha vinto una sola volta (lo scorso anno, l'8 aprile 2023) racimolando due pareggi e tre sconfitte.

I rossoblù scenderanno in campo con il 3-5-2. Gasparini in porta, protetto dal trio difensivo composto da Maddaloni, Sbrava e Verrengia. Sulla corsia destra agirà Volpe, sul versante opposto invece ci sarà Porcino; a centrocampo Laaribi sarà affiancato dagli interni Saporiti e Prezioso, mentre in attacco Gagliano affiancherà il centravanti Caturano. Asencio e Di Grazia partiranno dalla panchina.

Francesco Tomei dovrebbe continuare a puntare sul 4-2-3-1. Tra i pali Perina, in mezzo possibile debutto dal primo minuto per Cargnelutti al fianco di Ferrini, con Fazio ad agire da 'falso' terzino destro e De Santis a sinistra. De Risio e Vassallo dovrebbero ancora occupare la mediana, mentre Borrello e D'Agostoni coadiuveranno Starita sulla trequarti; davanti pronto ancora una volta Simone come unica punta.

Potenza-Monopoli, le probabili formazioni

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Maddaloni, Sbraga, Verrengia; Volpe, Saporiti, Laaribi, Prezioso, Porcino; Gagliano, Caturano. All.Colombo.

MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Fazio, Cargneutti, Ferrini, De Santis; De Risio, Vassallo; Borrello, Starita, D’Agostino; Simone. All.Tomei.