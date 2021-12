Monopoli, solidità e cinismo per il secondo posto in classifica: i numeri

Serie C Girone C

Il secondo posto solitario in classifica, dietro al Bari capolista, che certifica come il lavoro fin qui svolto dal Monopoli sia esaltante. La squadra allenata da Alberto Colombo, con solidità e cinismo, si sono presi la scena e hanno cambiato le gerarchie: sono 37 i punti finora conquistati furtto di 11 successi, 4 pareggi e 5 sconfitte. Le reti segnate sono state 25, mentre quelli subite hanno toccato quota 14.

Tra le mura amiche dello stadio Veneziani il Monopoli va forte. In casa i biancoverdi si sono assicurati 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta); 14 i gol fatti e solo 3 sono quelle al passivo. Si può dire che la fase difensiva sia uno dei punti di forza della squadra, che ha mantenuto la porta imbattuta per 10 delle 20 partite finora disputate. Prima della sosta invernale, il Monopoli ha inanellato tre risultati utili consecutivi: il pareggio a reti bianche col Latina e le vittorie in trasferta sui campi di Fidelis Andria e Catania.

A rivestire il ruolo di protagonista in questa prima parte di stagione è stato sicuramente l'attaccante Ernesto Starita, che sotto la guida di Colombo è esploso: 10 i gol fatti in 20 presenze, che lo rendono il miglior marcatore della squadra. Alle sue spalle un altro attaccante, Francesco Grandolfo, arrivato fino a quota 5. I difensori Mario Mercadante e Matteo Arena hanno portato in dote 3 reti a testa, un centro ciascuno invece per Andrea Bussaglia, Christian Langella, Nicola Bizzotto, Marco Piccinni e Orlando Viteritti. Tra i calciatori più utilizzati spuntano il portiere Leonardo Loria e Mercandante, entrambi sempre schierati da titolari giocando 1800'.

Intanto la ripresa degli allenamenti è fissata per il 2 gennaio, allo stadio Venenziani.