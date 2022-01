Monopoli, il gennaio 2022 inizia in trasferta con la sfida al Messina

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Il 2021 del Monopoli si è chiuso con due vittorie consecutive, sui campi di Fidelis Andria e Catania, e il secondo posto solitario in classifica dietro al Bari. I biancoverdi guidati da Alberto Colombo, insomma, hanno racimolato un ottimo ruolino di marcia e l'intenzione è quella ovviamente di iniziare il nuovo anno seguendo la stessa retta via. Lunedì 10 gennaio doveva esserci allo stadio Veneziani il big match contro la Turris, ma la Lega Pro ha rinviato l'intera giornata e la gara si disputerà il 2 febbraio.

Il Monopoli affronterà dunque o due trasferte di fila: il 16 gennaio sarà di scena allo stadio San Filippo-Franco Scoglio per affrontare il Messina; una settimana dopo, il 23, ci sarà il delicato duello al Partenio-Lombardi contro l'Avellino. L'ultima gara del mese sarà il derby pugliese, in casa, che vedrà come avversaria la Virtus Francavilla, il prossimo 30 gennaio.

La ripresa degli allenamenti è fissata per il 2 gennaio, allo stadio Veneziani: intanto la società ha annunciato la presenza di due casi di Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Nuovi controlli previsti nei prossimi giorni.