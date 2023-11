Serie C, Monopoli a caccia della continuità nel derby con il Cerignola

Serie C Girone C

Monday night con tanto di derby pugliese per il Monopoli, che stasera ospiterà allo stadio Veneziani l'ostico Audace Cerignola (calcio d'inizio alle ore 20:45). Una sfida affascinante e molto importante per i biancoverdi, che sembrano essere usciti da un momento complicato avendo raccolto le vittorie nei derby contro Virtus Francavilla e Brindisi oltre al pareggio col Picerno; gli ofantini invece sono reduci da due sconfitte consecutive arrivate contro Avellino e Casertana.

A dirigere la gara sarà Dario Madonia della sezione di Palermo coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 e Federico Fratello della sezione di Latina; quarto uomo Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia.

Come arriva il Monopoli

Gli uomini guidati da Francesco Tomei dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Perina in porta, al centro della retroguardia spazio a Fazio e Ferrini con Viteritti e Angileri ad occupare le corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra; a centrocampo è emergenza al netto dell'infortunio di De Risio e la squalifica di Vassallo, dunque dovrebbero vedersi dal primo minuto Iaccarino e Piarulli mentre sulla trequarti confermato Starita che sarà affiancato da Borello e D'Agostino. Davanti, come unica punta, pronto Santaniello. Non è da escludere l'impiego di Fazio in mediana e il conseguente inserimento in difesa di Fornasier.

Come arriva l'Audace Cerignola

4-3-3 per i gialloblù. Il rientrante Krapikas in porta, Russo e Tentardini pronti ad agire come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra), mentre in mezzo spazio a Ligi e Martinelli. A centrocampo, assieme a Ruggiero, ci saranno Tascone e Vitale, davanti Malcore è alle prese con un problema fisico ed è in dubbio: possibile, a questo punto, l'impiego di Sosa come centravanti a sua volta supportato da D'Andrea e D'Ausilio. Out Leonetti.

Monopoli-Audace Cerignola, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Fazio, Ferrini, Angileri; Iaccarino, Piarulli; Borello, Starita, D'Agostino; Santaniello. All.Tomei.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-3): Krapikas; Russo, Ligi, Martinelli, Tentardini; Ruggiero, Tascone, Vitale; D'Andrea, Sosa, D'Ausilio. All.Tisci.