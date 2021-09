Monopoli, Colombo: "Contro la Virtus Francavilla ci aspetta una gara simile a quella contro l'Avellino"

Il tecnico dei biancoverdi ha presentato la gara della Nuovarredo Arena valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone C. Colombo è un ex della sfida

Derby pugliese per il Monopoli, che affronterà la Virtus Francavilla alla Nuovarredo Arena (ore 14:30), nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone C. I biancoverdi sono partiti forte nelle prime quattro giornate, portandosi a casa 10 punti e il primo posto in classifica in coabitazione col Bari. Quello contro la formazione brindisina sarà un test impegnativo, una gara particolare per Alberto Colombo visto che da marzo 2021 fino al termine della scorsa stagione ha guidato proprio la Virtus Francavilla. Il tecnico ha presentato la sfida alla vigilia.

Sulla partita: "Credo che sarà una partita per cercare conferme del lavoro che stiamo facendo e per incamerare più punti possibile. Io devo ringraziare la Virtus Francavilla che mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco e di conseguenza di aver avuto l'opportunità di lavorare qui. Il risultato positivo più che a livello personale serve solo alla squadra".

Sul possibile andamento tecnico della sfida: "Prevedo un match di livello agonistico alto, come quello contro l'Avellino. Sarà indispensabile lavorare sulla riconquista delle seconde palle e sulle transizione. Entrambe le squadre potrebbero scendere in campo con un atteggiamento aggressivo, bisogna lavorare su tali aspetti. Ogni partita ha storia a sé. Non dobbiamo rilassarci".

Sugli indisponibili: "Gli assenti sono i soliti, Viteritti è in via di guarigione e da lunedì dovrebbe rientrare in gruppo. Per Fornasier ci vorrà del tempo, presumo meno del tempo che avevo ipotizzato".