Petermann punisce il Monopoli: è il Foggia a vincere il derby pugliese

Serie C Girone C

Il Monopoli va ancora ko: nel derby pugliese contro il Foggia, che si è disputato allo stadio Veneziani, i biancoverdi hanno dovuto incassare la seconda sconfitta di fila dopo quella avvenuta col Campobasso. 1-0 il risultato finale a favore degli uomini guidati da Zdenek Zeman. I padroni di casa, nonostante abbiano creato diverse situazioni pericolose, non sono riusciti a segnare (è la quarta gara consecutiva d'astinenza in termini di reti), mentre i rossoneri sono stati abili a colpire al 39', grazie al sigillo del centrocampista Petermann. A seguito di questa sconfitta il Monopoli resta fermo a quota 43 punti scendendo al sesto posto in classifica; il Palermo infatti ha eseguito il sorpasso per via del 5-0 rifilato alla Turris.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

RETI: 39′ Petermann (F)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante, Novella (80′ Natalucci), Piccinni (66′ Morrone), Vassallo (80′ Rossi), Bussaglia (66′ Langella), Guiebre, Borrelli (56′ Grandolfo), Starita.

A disposizione: Guido, Pambianchi, D’Agostino, Romano, Nina, Viteritti, Quaini.

All. Colombo.

CALCIO FOGGIA 1920 (4-3-3): Dalmasso, Nicolao, Sciacca (81′ Girasole), Di Pasquale, Rizzo, Garofalo, Petermann (81′ Maselli), Di Paolantonio (67′ Gallo), Merola (67′ Vitali), Ferrante, Curcio (67′ Turchetta).

A disposizione: Illuzzi, Rizzo Pinna, Buschiazzo.

All. Zeman.

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti: Giovanni Dell’Orco di Policoro, Nicolò Moroni di Treviglio.

Quarto ufficiale: Marco Monaldi di Macerata.

Ammoniti: Vassallo, Natalucci (M), Nicolao, Maselli (F).

Espulsi: –

Note: 1302 spettatori, di cui 330 abbonati.

Recupero: 1’ p.t., 5’ s.t.

Divisa biancoverde per il Monopoli, rossonera per il Foggia.