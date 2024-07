Monopoli, colpo in entrata: ingaggiato Federico Pace

Serie C Girone C

La SS Monopoli 1966 comunica di aver sottoscritto un contratto (con scadenza 30 giugno 2025 e opzione per un’estensione al 30 giugno 2026) per i diritti alle prestazioni sportive di Federico Pace.

Nato ad Aprilia il 9 agosto 1999, terzino sinistro, 14 presenze nella scorsa stagione con la maglia del Potenza, Pace ha giocato in passato anche con Aprilia, Cynthialbalonga, Campobasso e Brescia, per un totale di 4 presenze in serie B, 45 presenze in serie C e 104 in serie D. Tra i professionisti anche 8 gol e 4 assist.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli