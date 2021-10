Monopoli, Colombo: "Mi aspetto una Juve Stabia arrabbiata. Vogliamo cambiare direzione"

Serie C Girone C

Dopo la sconfitta nel derby pugliese contro il Foggia, il Monopoli è pronto a cercare il riscatto in un altro match delicato, quello contro la Juve Stabia in programma mercoledì 20 ottobre allo stadio Veneziani (ore 21:00) e valevole per la decima giornata del campionato di Serie C, girone C. L'allenatore dei biancoverdi Alberto Colombo ha presentato la sfida alla vigilia.

Sull'avversario: "Mi aspetto una Juve Stabia arrabbiata, che abbia voglia di invertire il trend e di alimentare le aspettative di una piazza importate. La rosa è di alto valore. Questo è l'emblema del campionato: molti tifosi e società non sono contenti della propria squadra nonostante abbia 13-14 punti, la classifica è talmente corta che chi si trova a rincorrere il Bari e il Catanzaro non ha il favore della piazza e quindi è contestato. Abbiamo l'opportunità di cambiare la direzione che sta prendendo il nostro campionato ora, bisogna restare concentrati".

Sugli eventuali cambiamenti tattici da apportare: "Ci sono delle soluzioni che possono aiutare la squadra, poi possono essere a livello di variazioni di uomini o di impianto tattico. C'è poco tempo per stravolgere la squadra, e non possiamo farci prendere troppo dalle critiche per mettere confusione ai giocatori. Un cambio di sistema bisogna valutarlo attentamente".

Sulle condizioni della squadra: "Piccinni sembra in via di recupero, la squadra sta bene. L'unico dubbio è legato ad Hamlili che ha subito una forte distorsione".