Il Monopoli torna a vincere: Mercadante su rigore stende la Juve Stabia

Serie C Girone C

Il Monopoli torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive battendo la Juve Stabia allo stadio Veneziani, nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie C, girone C. A decidere la sfida è stato il centro su rigore del difensore Mercadante. La formazione allenata da Alberto Colombo sale a quota 16 punti in classifica assieme a Turris, Taranto, Palermo e Foggia.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

MONOPOLI-JUVE STABIA 1-0

RETI: 30’ rig. Mercadante (M)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Fornasier, Mercadante, Viteritti, Piccinni, Morrone (71’ Langella), Vassallo, Guiebr, Grandolfo, Starita (71’ D’Agostino).

A disposizione: Guido, Riggio, De Santis, Nocciolini, Romano, Tazzer, Bussaglia, Nina, Novella, Milani.

All. Colombo

S.S. JUVE STABIA (3-4-3): Russo, Tonucci, Troest, Caldore, Donati (80’ Lipari), Altobelli, Davì (67’ Squizzato), Rizzo (67’ Stoppa), Bentivegna (80’ Scaccabarozzi), Eusepi, Panico (46’ Panico).

A disposizione: Pozzer, Sarri, Todisco, Guarracino, Della Pietra, Cinaglia, Esposito.

All. Imbimbo.

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

Assistenti: Simone Piazzini di Prato, Andrea Zezza di Ostia Lido.

Quarto ufficiale: Antonio Monesi di Crotone.

Ammoniti: Morrone (M), Davì, Altobelli, Evacuo (J)

Espulsi: –

Note: –

Recupero: 0’ p.t., 4’ s.t.

Divisa nera per il Monopoli, gialla per la Juve Stabia.