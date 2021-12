Monopoli-Latina, finisce 0-0: quinto risultato utile di fila casalingo per i biancoverdi

Serie C Girone C

Il Monopoli ci prova ma alla fine non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Latina, nel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Gli uomini allenati da Alberto Colombo tornano comunque a muovere la classifica dopo il ko di Palermo nello scorso weekend, aggiudicandosi il quinto risultato utile consecutivo tra le mura dello stadio Veneziani: ora i punti in classifica sono diventati 31, tanti quanti Avellino e Catanzaro; la distanza dal duo formato da Turris e Palermo è di una sola lunghezza.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Mercadante, Bizzotto, Riggio, Tazzer (72’ Novella), Langella, Vassallo, Piccinni (79’ Bussaglia), Guiebre, Starita (79’ D’Agostino), Grandolfo.

A disposizione: Guido, Basile, De Santis, Cascella, Cutrone, Romano, Nina, Cirrottola, Viteritti.

All. Colombo.

LATINA CALCIO 1932 (3-5-2): Cardinali, Carissoni, Celli, Giorgini, Ercolano, Tessiore, Amadio, Barberini, Nicolao (72’ De Santis), Carletti (72’ Jefferson), Sanè.

A disposizione: Ciammaruconi, Alonzi, , Marcucci, Teraschi, Mascia, Atiagli, D’Aloia, Rossi.

All. Di Donato.

Arbitro: Luca Cerchi di Carbonia.

Assistenti: Francesco Cortese di Palermo, Roberto Fraggetta di Catania.

Quarto ufficiale: Guido Verrocchi di Sulmona.

Ammoniti: Tazzer, Vassallo (M), Carissoni (L)

Espulsi: –

Note: 956 spettatori, di cui 29 ospiti.

Recupero: 1’ p.t., 4’ s.t.

Angoli: 6-6

Divisa biancoverde per il Monopoli, nerazzurra per il Latina.