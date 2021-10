Monopoli, Colombo: "La partita contro il Monterosi per noi è uno spartiacque"

Serie C Girone C

La vittoria sul campo del Catanzaro ha dato slancio al Monopoli che, sabato 30 ottobre, affronterà allo stadio Veneziani il Monopoli, nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. L'obiettivo ora è quello di centrare il tris ed allungare così la striscia positiva a tre successi di fila: a presentare la gara è stato il tecnico dei biancoverdi Alberto Colombo.

Sulla gara: "Mi aspetto una partita complicata, abbiamo provato poco tempo fa le stesse sensazioni del Monterosi. Gli avversari si presenteranno facendo di tutto per uscire dal momento negativo, loro sono una squadra di categoria che può vantare giocatori importanti. Per noi è una partita spartiacque perché veniamo da due vittorie e da qui possiamo capire cosa potremo fare in futuro".

Sulla rosa: "Abbiamo recuperato in extremis Arena, vedremo se sarà impiegato. Non avremo a disposizione Hamlili che sarà valutato di giorno in giorno, oltre a Baraye e Borrelli".

Sul cammino della squadra: "Non dobbiamo commettere gli errori dal punto di vista mentale, non bisogna pensare che ora ci siano partite alla nostra portata. In Serie C non esiste questa cosa, non ci sono partite abbordabili. Tutto va conquistato e guadagnato attraverso il sudore e il sacrificio, rispettando l'avversario".