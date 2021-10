Monopoli ancora vittorioso: Grandolfo e Starita stendono il Monterosi

Serie C Girone C

Terza vittoria di fila per il Monopoli che nel match dello stadio Veneziani della dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, ha avuto la meglio sul Monterosi col risultato di 2-0. I biancoverdi allenati da Alberto Colombo hanno archiviato la pratica nel finale del primo tempo: a sbloccare il risultato è Grandolfo al 37'; al 41' il solito Starita si è procurato un calcio di rigore da lui stesso trasformato. Per l'attaccante classe è il settimo gol complessivo in questo campionato. Dopo questo successo il Monopoli sale a quota 22 punti in classifica scavalcando il Catanzaro e piazzandosi momentaneamente al secondo posto.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

MONOPOLI-MONTEROSI 2-0

RETI: 37’ Grandolfo, 41’ rig. Starita

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante, Viteritti, Piccinni, Morrone, Vassallo, Guiebre; Grandolfo, Starita.

A disposizione: Guido, Riggio, De Santis, Nocciolini, Fornasier, D’Agostino, Tazzer, Bussaglia, Nina, Langella, Novella, Milani.

All. Colombo.

MONTEROSI TUSCIA F.C.: Marcianò, Cancellieri, Buono, Franchini, Polidori, Verde, Tartaglia, Piroli, Rocchi, Costantino, Di Paolantonio.

A disposizione: Alia, Polito, Luciani, Nasini, Tonetto, Sdaigui, Mbende, Buglio, Caon, Basile.

All. D’Antoni.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo.

Assistenti: Ivano Agostino di Cinisello Balsamo, Stefano Galimberti di Seregno.

Quarto ufficiale: Giuseppe Lascaro di Matera.

Ammoniti: Di Paolantonio, Marciano, Adamo (MT)

Espulsi: –

Note: 1090 spettatori, di cui 328 abbonati.

Recupero: 1’ p.t., 5’ s.t.

Divisa biancoverde per il Monopoli, nera per il Monterosi.