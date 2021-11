Il Monopoli vola grazie a Mercadante: battuta 1-0 la Paganese

Serie C Girone C

Alla fine la spunta il Monopoli nel 'saturday night' della sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, contro la Paganese: il match dello stadio Veneziani è stato deciso nella ripresa, all'87', quando il difensore Mario Mercadante ha trasformato un calcio di rigore (per lui si è trattato del terzo centro raccolto finora in stagione). La striscia positiva dei biancoverdi allenati da Alberto Colombo si allunga così a sette risultati utili di fila, coi punti che hanno toccato quota 30: il Monopoli ha così raggiunto momentaneamente il secondo posto in classifica, dietro al Bari.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

RETI: 87′ rig. Mercadante (M)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Mercadante, Bizzotto, Arena, Viteritti (65’ Novella), Langella (65’ Hamlili), Vassallo (73’ Bussaglia), Piccinni (76’ D’Agostino), Guiebre, Starita, Grandolfo.

A disposizione: Guido, Basile, Riggio, Romano, Tazzer, Nina.

All. Colombo.

PAGANESE CALCIO 1926 (5-3-2): Baiocco, Sussi, Zanini, Sbampato, Bianchi, Mannarelli, Cretella (87′ Firenze), Volpicelli (63’ Vitiello), Zito, Guadagni, Piovaccari.

A disposizione: Pellecchia, Caruso, Pica, Schiavino, Scanagatta.

All. Grassadonia.

Arbitro: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Assistenti: Lorenzo D’Ilario di Tivoli, Davide Conti di Seregno.

Quarto ufficiale: Ciro Aldi di Lanciano.

Ammoniti: Guiebre, Arena (M), Zanini, Sbampato, Bianchi (P)

Espulsi: Manarelli, Zito (P)

Note: 1195 spettatori totali di cui 328 abbonati.

Recupero: 0’ p.t., 4’ s.t.

Angoli: 3-1

Divisa biancoverde per il Monopoli, blu per la Paganese.