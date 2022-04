Valente e Brunori fermano il Monopoli: Palermo corsaro al Veneziani

Serie C Girone C

A distanza di pochi giorni dal ko nel recupero del derby col Taranto, il Monopoli è caduto ancora: allo stadio Veneziani infatti il Palermo si è imposto per 2-0, infliggendo ai biancoverdi una sconfitta casalinga che mancava dal 19 febbraio, quando il Foggia passò per per 1-0. A firmare il vantaggio ospite è stato l'esterno offensivo Valente al 19', successivamente i padroni di casa hanno cercato di reagire ma il solito Brunori ha arrotondato il risultato al favore dei suoi col ventiquattresimo centro personale in questo campionato (78'). Il Monopoli, a seguito anche della variazione di classifica dovuta all'esclusione in campionato del Catania, resta fermo al sesto posto, a quota 55 punti (tanti quanti quelli della Virtus Francavilla).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

RETI: 19’ Valente, 78’ Brunori (P)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena (62’ Fornasier), Bizzotto, Mercadante (62’ Grandolfo), Viteritti (80’ Novella), Bussaglia, Piccinni (46’ Hamlili), Vassallo (80’ Morrone), Guiebre, Starita, Borrelli.

A disposizione: Guido, Pambianchi, D’Agostino, Romano, Nina, Natalucci, Quaini.

All. Colombo.

PALERMO F.C. (4-2-3-1): Pelagotti, Accardi, Lancini, Marconi, Giron, Dall’Oglio (76’ Damiani), De Rose, Valente (94′ Silipo), Luperini, Soleri, Brunori (89′ Fella).

A disposizione: Massolo, Crivello, Odjer, Buttaro, Perrotta, Felici, Doda.

All. Baldini.

Arbitro: Claudio Petrella di Viterbo.

Assistenti: Mattia Bortolomucci di Ciampino, Massimiliano Bonomo di Milano.

Quarto ufficiale: Marco Russo di Torre Annunziata.

Ammoniti: Bizzotto, Hamlili, Morrone (M), Lancini, Giron, Luperini (P).

Espulsi: –

Note: 1518 spettatori totali, di cui 1003 paganti e 134 ospiti.

Angoli: 3-3.

Recupero: 0’ p.t., 4’ s.t.

Divisa neroverde per il Monopoli, biancorosa per il Palermo.