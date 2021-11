Monopoli, la lista dei convocati per il derby pugliese contro il Taranto

Serie C Girone C

Il Monopoli ha diramato la lista dei convocati per il derby pugliese contro il Taranto di domenica 14 novembre, in programma allo stadio Veneziani (ore 17:30) e valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Ci sono sia Arena che Novella, assenti invece Borrelli, Baraye, Hamlili, Morrone e Milani.

Di seguito l'elenco completo.