Monopoli, Tomei si presenta: "Qui ho trovato entusiasmo. Vogliamo essere una squadra propositiva"

In casa Monopoli è iniziata l'era Francesco Tomei. L'ex viceallenatore di Eusebio Di Francesco sarà la guida tecnica per la stagione 2023/2024: la società biancoverde alla fine ha scelto di puntare su di lui facendogli firmare un contratto annuale. Apparso sereno e determinato nella conferenza stampa di presentazione, Tomei si è detto pronto a prendere le redini di un progetto che avrà tra le altre corse la valorizzazione dei giovani come uno dei punti cardine. Insomma, si tratta di un nuovo inizio per il Monopoli, reduce da una stagione conclusa al secondo turno dei playoff nella quale si sono alternati tre allenatori sulla panchina. "Devo ringraziare la proprietà che ha visto in me qualcosa che per loro era importante -ha evidenziato Tomei- Io mi allineo alla filosofofia del presidente, che è quella di portare avanti una cultura del lavoro che mi sono costruito negli anni. , oltre al coraggio di giocarsela con tutti. L'impostazione mentale deve essere questa".

Sul sistema di gioco da utilizzare, Tomei è stato chiaro: "Non mi piace parlare di moduli, il calcio si è evoluto. I sistemi di gioco vanno adattati alle qualità dei calciatori, la cosa a cui tengo è che la squadra voglia fare la partita con aggressività e che cerchi tramite la prestazione di portare a casa il massimo. Saremo una squadra propositiva, dipende ovviamente da come lo si fa. Sarà un bellissimo test da affrontare a testa alta".

Il nativo di Pescara ha parlato della scelta di approdare a Monopoli: "Conoscevo la realtà, quella biancoverde è una realtà consolidata nella categoria. Ho sempre visto qui uno spirito di gruppo, le figure del presidente e del direttore mi hanno dato empatia, tengo molto all'aspetto umano. Io sono una persona positiva, che cerca alibi. Qui ho riscontrato positività. E la città è meravigliosa. Ho accettato perché c'è entusiasmo".

Tomei ha poi parlato delle sue esperienze da vice della ragione che lo ha spinto ad intraprendere la ventura di primo allenatore: "Ho avuto un grande rapporto di amicizia con Di Francesco, sono stato sempre a suo fianco a livello operativo. Mi ha dato la possibilità di crescere, una volta raggiunta la maturità giusta ho deciso di realizzare il desiderio di assumermi le mie responsabilità. Nella vita bisogna avere dei sogni, farò un lavoro meraviglioso che mi ha dato emozioni forti. Il mercato? Stiamo vagliando diverse figure".

Monopoli, Pelliccioni: "Tomei mi ha convinto con le sue idee"

Il direttore sportivo Alfio Pelliccioni ha svelato come alla fine si è arrivati alla scelta di affidare la panchina a Tomei.Una scelta che parte da lontano. "Insieme al presidente abbiamo incontrato altri allenatori -ha evidenziato Pelliccioni- La scelta di Tomei viene già da quando non era finito il campionato, sapevo che ci doveva essere un cambio e allora ho iniziato a cercare un allenatore competente anche di categoria superiore. Nel cercare questa figura è spuntato il profilo di Tomei, mi ha detto cosa voleva fare e alla fine mi hanno convinto di presentarlo alla proprietà. Speriamo sia la scelta giusta.

E sugli obiettivi: "Lavorare, lavorare e lavorare. Vogliamo fare il meglio possibile a testa bassa, senza alzare le aspettative. Fondamentale è tenere il profilo basso, quello che verrà lo prenderemo".