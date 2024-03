Serie C, Monopoli: pari senza diretti nello scontro diretto con la Turris

Termina senza reti il fondamentale scontro diretto per il Monopoli, che allo stadio Veneziani ha ospitato la Turris nel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Si è trattato del quinto risultato utile consecutivo per i biancoverdi, che erano reduci dalla vittoria esterna nel derby pugliese contro l'Audace Cerignola.

Il Monopoli è salito così a quota 30 punti in classifica. Nel prossimo turno è prevista la dura trasferta al cospetto del Benevento.

Monopoli-Turris, il tabellino

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Barlocco; Viteritti, Borello, De Risio, Ardizzone(28’st Bulevardi), La Valdera(1’st Angileri); Grandolfo(37’st Sosa), Tommasini. All.: Taurino. A disp.: Dalmasso; Cristallo, Simone, Arioli, Vitale.

TURRIS 1944 (3-5-2): Marcone; Esempio, Maestrelli, Panelli; Saccani, Franco, Scaccabarozzi, Pugliese, Nicolao(44’st Cocetta); Jallow(32’st Giannone), Maniero(23’st D’Auria). All.: Menichini. A disp.: Iuliano, Pagno; Serpe, De Felice, Pavone, Nocerino, D’Alessio, Siega, Ricci.

Arbitro: Simone Gallipò della sezione di Firenze. Assistenti: Simone Biffi della sezione di Treviglio e Andrea Bianchini della sezione di Perugia. Quarto ufficiale: Stefano Milone della sezione di Taurianova.

Ammoniti: Angileri, Viteritti, Bizzotto, Bulevardi(M); Maestrelli(T). Espulsi: 50’st Pugliese(T).

Note: Recupero 1’ p.t., 5’ s.t.; angoli 5-0. Divisa biancoverde per il Monopoli, rossa per la Turris. Spettatori 2730 di cui 1356 abbonati e 132 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli