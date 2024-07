Monopoli, arriva il rinnovo per Renato Cascella

Serie C Girone C

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive con il calciatore Renato Cascella, classe 2004, lo scorso anno in prestito dal club biancoverde al Team Altamura.

Per il difensore nato a Bari, il 16 gennaio, cresciuto nelle giovanili del Monopoli (9 presenze in Primavera 2 nella prima parte della stagione 2022/2023), che ha già esordito in Serie C con il Gabbiano (2 presenze con Gelbison e Taranto sempre nello stesso campionato) e che ha trascorso l’ultimo anno e mezzo ad Altamura (con 36 presenze complessive, 20 caps e 1 assist nella scorsa stagione), rinnovo del legame fino al 30 giugno 2025 con opzione per il secondo anno.

“L’obiettivo – ha commentato lo stesso esterno destro classe 2004 – è fare bene quest’anno, nel mondo del professionismo, di dare il massimo per i colori biancoverdi e di raggiungere tante soddisfazioni con la maglia di un club importante, come il Monopoli, che mi ha cresciuto per tutti questi anni”.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli