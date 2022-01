Per il Monopoli c'è l'esame Virtus Francavilla: ecco come finì la gara al Veneziani della scorsa stagione

Serie C Girone C

Altro esame per il Monopoli, dopo quello affrontato allo stadio Partenio-Lombardi contro l'Avellino (gara terminata 2-2). Domenica 30 gennaio la formazione guidata da Alberto Colombo se la vedrà con la Virtus Francavilla, in un derby pugliese fondamentale: i biancoverdi sono in striscia positiva da quattro gare, e una vittoria consentirebbe loro di mantenersi attaccati al secondo posto. Nel match di andata alla Nuovarredo Arena la Virtus Francavilla si è imposta per 3-1, lo stesso risultato maturato nel precedente in trasferta della scorsa annata.

Il primo novembre 2020 i biancazzurri, nell'ottava giornata di campionato, riuscirono a rimontare l'iniziale svantaggio firmato da Eyob Zambataro al 29'. Luca Sparandeo al 38' pareggio i conti poi, al 72' Leonardo Perez regalò ai suoi il sorpasso dopo una percussione; chiuse il risultato l'autogol di Alessandro Bastrini al 91'.