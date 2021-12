Monopoli, contro il Palermo è una prova di maturità: urge invertire la tendenza al Renzo Barbera

Serie C Girone C

Sette risultati utili di fila (cinque vittorie e due pareggi), solidità e una buona dose di cinismo: si può dire di certo che il Monopoli sta attraversando un bel momento, suggellato dal secondo posto in classifica in solitaria dietro al Bari. Gli esami però non finiscono mai, e gli uomini di Alberto Colombo si apprestano ad affrontarne uno importante: domenica 5 dicembre i biancoverdi saranno di scena allo stadio Renzo Barbera nel match contro il Palermo, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C (domenica 5 dicembre, ore 20:30). Uscire dalla trasferta con un risultato positivo significherebbe compiere un altro passo nella crescita del gruppo e continuare a stazionare nei vertici della classifica.

Bisognerà in ogni caso invertire la tendenza delle ultime due uscite allo stadio dei rosanero, dove sono giunte due sconfitte. Lo scorso 15 settembre il Monopoli perse 2-1 nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C: dopo l'uno-due firmato da Giuseppe Fella (ex di turno) e Nicola Valente al 19' e al 25', andò a segno Francesco Grandolfo al 60'. Nella passata stagione invece arrivò un ko per 3-0 (tredicesima giornata di campionato): reti di Alberto Almici al 20', Ivan Marconi al 23' e Andrea Saraniti al 75'.