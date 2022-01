Serie C: troppi casi di covid, posticipata anche la terza giornata di ritorno

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Ieri pomeriggio il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli aveva lanciato l'allarme, parlando di 250 calciatori positivi sui 1700 tesserati con le società di terza divisione.

Numeri che lasciavano ipotizzare un ulteriore ritardo nella ripresa del campionato di Serie C, dopo che nei giorni scorsi era già stato annunciato lo slittamento della seconda giornata. Ora è ufficiale: è stata posticipata anche la terza giornata di ritorno e il ritorno in campo previsto per il 16 gennaio slitterà un'ulteriore settimana.

"Considerati il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza Covid-19 - si legge nella nota della Lega Pro - la 22esima giornata è stata posticipata al 22-23-24 febbraio. Il campionato riprenderà il 22-23-24 gennaio".

Il Bari riprenderà domenica 23 gennaio in casa contro il Catania alle 17:30. Nello stesso giorno e alla stessa ora, il Monopoli farà visita all'Avellino.