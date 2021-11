Potenza-Monopoli, ecco chi arbitrerà l'incontro della quindicesima giornata di Serie C

Serie C Girone C

Scelto l'arbitro per il match tra Potenza e Monopoli, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, e in programma allo stadio Viviani domenica 21 novembre (ore 17:30): sarà Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino a dirigere l'incontro, mentre come assistenti sono stati nominati Egidio Marchetti della sezione di Trento e Giuseppe Lipari della sezione di Brescia. Sarà Maria Marotta della sezione di Sapri il quarto ufficiale.

