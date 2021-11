Il Monopoli fa 0-0 a Potenza: sesto risultato utile di fila per i biancoverdi

Serie C Girone C

Prosegue la striscia positiva del Monopoli che dallo stadio Viviani esce con uno 0-0 maturato nel duello contro il Potenza, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Per gli uomini allenati da Alberto Colombo si tratta dunque del sesto risultato utile di fila: scendendo nel particolare, è il secondo pari consecutivo ottenuto in trasferta dopo quello sul campo della Vibonese del tredicesimo turno (1-1). I biancoverdi salgono così a quota 27 punti ancorando il quarto posto solitario in classifica.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

POTENZA (3-5-2): Marcone, Cargnelutti, Piana, Matino (85’ Maestrelli), Vecchi (81’ Zagaria), Coccia, Sandri, Ricci, Zenuni (81’ Sepe), Banegas (85’ Baclet), Salvemini (69’ Volpe).

A disposizione: Greco, Orazzo, Petriccione, Sessa, Grande, Miele, Carbone.

All. Trocini.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Mercadante, Bizzotto, Fornasier, Tazzer, Langella (65’ Hamlili), Vassallo, Bussaglia (89’ Morrone), Guiebre, Starita (65’ D’Agostino), Grandolfo.

A disposizione: Guido, Campisi, Riggio, De Santis, Nocciolini, Arena, Nina, Novella, Viteritti.

All. Colombo.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Assistenti: Egidio Marchetti di Trento, Giuseppe Lipari di Brescia.

Quarto ufficiale: Maria Marotta di Sapri

Ammoniti: Fornasier (M)

Espulsi: –

Recupero: 0’ p.t., 4’ s.t.

Divisa rossoblu per il Potenza, biancoverde per il Monopoli.