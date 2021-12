L'emergenza covid posticipa la ripresa del campionato di Serie C: le nuove date

Serie C Girone C

Slitta la ripresa del campionato di Serie C a causa dell'aggravarsi dell'emergenza causata dal COVID-19. Lo scenario a livello nazionale appare incerto e per tale motivo il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, ha disposto il posticipo della 2ª giornata di ritorno del Campionato di Serie C 2021/2022 al 2 febbraio 2022 anziché il 9 gennaio 2022 com'era originariamente previsto.

Contestualmente la Lega Pro ha annunciato il programma della 2ª, della 5ª e della 6ª giornata di ritorno (date e orari, ad ogni modo, sono suscettibili di variazioni per esigenze organizzative o di trasmissione audiovisiva). Bari e Monopoli torneranno in campo domenica 30 gennaio: i biancorossi ripartiranno in trasferta sul campo della Paganese mentre i gabbiani avranno il derby in casa con la Virtus Francavilla.

5ª Giornata Ritorno (29-30-31 Gennaio 2022)

Girone C

ACR Messina-Picerno Domenica Ore 17.30

Catania-Catanzaro Domenica Ore 17.30

Fidelis Andria-Campobasso Domenica Ore 17.30

Juve Stabia-Foggia Lunedì Ore 21.00

Latina-Taranto Domenica Ore 17.30

Monopoli-Virtus Francavilla Domenica Ore 17.30

Paganese-Bari Domenica Ore 17.30

Palermo-Monterosi Tuscia Domenica Ore 17.30

Potenza-Avellino Domenica Ore 17.30

Turris-Vibonese Domenica Ore 17.30

2ª Giornata Ritorno (01-02-03 Febbraio 2022)

Girone C

Avellino-Juve Stabia Giovedì Ore 18.00

Catanzaro-Picerno Mercoledì Ore 18.00

Fidelis Andria-Catania Mercoledì Ore 18.00

Monopoli-Turris Mercoledì Ore 18.00

Monterosi Tuscia-Bari Mercoledì Ore 18.00

Paganese-Latina Mercoledì Ore 18.00

Palermo-ACR Messina Mercoledì Ore 18.00

Potenza-Foggia Giovedì Ore 18.00

Taranto-Campobasso Mercoledì Ore 18.00

Vibonese-Virtus Francavilla Mercoledì Ore 18.00

6ª Giornata Ritorno (05-06-07 Febbraio 2022)