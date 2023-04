Serie C, slittano i playoff: il via è stato fissato per giovedì 11 maggio

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Il Presidente di Lega Pro su espresso mandato del Consiglio Direttivo di Lega tenutosi in data 27.04.2023, ha disposto, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 180/L del 06.03.2023, l’aggiornamento delle date Play Off come di seguito riportate.

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara unica DOMENICA 14 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

1° Turno - Gara di Ritorno LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara di Andata SABATO 27 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Semifinali - Gara di Ritorno GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2023

Finale - Gara di Andata MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023

Finale - Gara di Ritorno DOMENICA 18 GIUGNO 2023

Fonte: comunicato ufficiale LegaPro