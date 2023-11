Serie C, Sorrento-Monopoli: le informazioni per i biglietti del settore ospiti

Serie C Girone C

Sorrento – Monopoli si giocherà domenica 26 novembre 2023 alle ore 18,30 allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. I biglietti sono in vendita sul sito www.go2.it.

Il prezzo unico (sia per la tribuna centrale riservata ai tifosi del Sorrento che per il settore ospiti) è di 15 euro più diritti di prevendita.

La vendita dei biglietti del settore ospiti chiuderà sabato 25 novembre 2023 alle ore 19.

Il botteghino dello stadio Viviani resterà chiuso domenica 26 novembre 2023.

INDICAZIONI STRADALI

Per i tifosi del Monopoli uscita obbligatoria Potenza Centro, proseguire per ponte Musumeci e poi viale Marconi, via Nazario Sauro ed infine via Viviani.

I tifosi, sia locali che ospiti, sono invitati a prendere visione dei Modelli di Prevenzione adottati dal Sorrento Calcio 1945 e disponibili sul sito ufficiale del club campano.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli