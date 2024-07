Serie C, Team Altamura: Daniele Di Donato è il nuovo allenatore

Serie C Girone C

In mattinata è stato siglato l’accordo per affidare la guida tecnica della squadra al Mister Daniele Di Donato.

La Società biancorossa ha scelto una figura di esperienza per affrontare al meglio la nuova sfida del Campionato di Serie C. Di Donato vanta una carriera prestigiosa, nelle ultime tre stagioni ha allenato il Latina in Lega Pro e Vis Pesaro per un anno sempre fra i professionisti, prima ancora è passato attraverso l’esperienza delle giovanili del Modena e della Jesina, poi Arezzo e Arzignano con cui ha ottenuto la promozione in serie C. Da oggi Daniele Di Donato è ufficialmente il nuovo allenatore del Team Altamura.

Fonte: comuicato ufficiale Team Altamura