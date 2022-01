Il campionato di Serie C verso il ritorno in campo il 23 gennaio

Serie C Girone C

Le due settimane di stop imposte dal Consiglio direttivo di Lega Pro al campionato di Serie C per via di una situazione legata ai contagi covid che stava sfuggendo di mano, dovrebbero culminare col rientro in campo per il 23 gennaio.

La sosta più lunga del previsto ha infatti consentito alle squadre di terza divisione, alle prese con un impressionante numero di atleti positivi, di far negativizzare i propri tesserati e consentire alla maggior parte di essi di completare il ciclo vaccinale con la terza dose, il cosiddetto "booster", che diminunisce sensibilmente il rischio di contagio o di contrarre la malattia in forma severa.

Fondamentale per il ritorno in campo, inoltre, l'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico del nuovo Protocollo Covid per gli sport di squadra, definito dopo l'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni.

La Serie C, dunque, tornerà in campo il 22, 23 e 24 gennaio: tutte le partite del girone A verranno disputate domenica 23 gennaio alle ore 14:30, mentre la maggior parte delle gare del girone B sono previste di sabato. Il girone C, invece, vedrà disputare quasi tutte le gare domenica alle 17:30, ad eccezione del posticipo del lunedì.