Lega Pro, Ghirelli: "Oltre 250 positivi in tutto il campionato". La Serie C verso un ulteriore slittamento

Il presidente della Lega Pro ha parlato dello stato di emergenza della Serie C, stretta nella morsa del covid con oltre 250 atleti positivi su 1700. Non c'è ancora l'ufficialità ma il ritorno in campo dovrebbe essere ulteriormente posticipato al 23 gennaio