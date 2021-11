Monopoli, la lista dei convocati per la gara contro la Vibonese

Il Monopoli ha reso nota la lista dei convocati per la gara di sabato 6 novembre contro la Vibonese, in programma allo stadio Luigi Razza alle ore 14:30 e valevole per il campionato di Serie C, girone C. Assenti, come preannunciato dal tecnico Alberto Colombo in conferenza stampa, sia Arena che Novella.

Di seguito l'elenco completo.