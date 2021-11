Monopoli, le info sulla prevendita dei biglietti per la gara contro la Vibonese

Serie C Girone C

Rese note le modalità di acquisto dei biglietti del settore ospiti per la prossima partita del Monopoli, sul campo della Vibonese e valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C (sabato 6 novembre allo stadio Luigi Razza, ore 14:30).

Di seguito il comunicato del Monopoli pubblicato sui propri canali ufficiali:

In occasione dell’incontro Vibonese-Monopoli in programma sabato 6 novembre alle ore 14.30 a Vibo Valentia, è attiva la prevendita dei tagliandi per il settore “Ospiti” dello stadio “Luigi Razza”. Il costo del biglietto è di € 10,00 più i diritti di prevendita.

È possibile acquistare i tagliandi presso: Associazione Cuore Biancoverde, Via Cesare Battisti 28 – Monopoli, circuito GO2 o sul sito www.go2.it fino a venerdì 5 novembre alle ore 19.00.