Vibonese-Monopoli, le probabili formazioni: confermata la coppia d'attacco Starita-Grandolfo per i biancoverdi

Serie C Girone C

Reduce da tre vittorie consecutive, il Monopoli non si vuole fermare ed intende calare il poker: allo stadio Luigi Razza, oggi i biancoverdi allenati da Alberto Colombo affronteranno la Vibonese, squadra ultima in classifica nel girone C di Serie C, anche se l'impegno della tredicesima giornata si prospetto comunque insidioso.

La formazione calabrese nello scorso turno non ha giocato, visto il rinvio del match contro il Catania. In precedenza è stata sconfitta dal Palermo per 3-1. Il tecnico Gaetano D'Agostino dovrebbe puntare sul 3-4-3, con il rientrante Vergara in difesa al fianco di Risaliti e Mahrous, mentre la mediana dovrebbe essere composta ancora dal tandem Basso-Gelonese. Nel ruolo di centravanti pronto Sorrentino supportato dagli esterni Ngom (a sinistra) e Spina (a destra).

Gli ospiti si presenteranno invece col consueto 3-5-2. In porta Loria, mentre a sostituire l'infortunato Arena in difesa dovrebbe essere Riggio, avanti nel ballottaggio con De Santis. Sugli esterni, rispettivamente a destra e sinistra, pronti Viteritti e Guiebre, in mezzo nei panni di mezzala dovrebbe esserci spazio per Morrone. La coppia d'attacco sarà composta dal solito Starita e da Grandolfo, confermato da titolare dopo le ultime tre uscite contro Juve Stabia, Catanzaro e Monterosi.

Vibonese-Monopoli, le probabili formazioni

VIBONESE (3-4-3): Mengoni; Vergara, Risaliti, Mahrous; Grillo, Basso, Gelonese, Mauceri; Spina, Sorrentino, Ngom. All. D'Agostino.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Morrone, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. All. Colombo.