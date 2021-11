Vibonese-Monopoli, Sorrentino risponde a Starita: quarto risultato utile di fila per i biancoverdi

Pari e patta allo stadio Luigi Razza tra Vibonese e Monopoli, nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Per i biancoverdi è il quarto risultato utile di fila, dopo le tre vittorie consecutive ottenute contro Juve Stabia, Monterosi e Catanzaro. Il Monopoli passa in vantaggio all'8', quando il solito Starita insacca il pallone in rete: l'attaccante classe 1996 ha messo a segno la seconda rete consecutiva e l'ottava complessiva finora in stagione. A pareggiare i conti ci ha pensato, per i padroni di casa, Sorrentino al 25'. Finisce 1-1, la formazione allenata da Alberto Colombo tocca così quota 23 punti in classifica.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

RETI: 25’ Sorrentino (V), 8’ Starita (M)

U.S. VIBONESE CALCIO 1928 (3-5-2): Mengoni, Risaliti, Vergara, Mahrous, Senesi (70’ Grillo), Basso, Tumbarello (75’ Bellini), Cattaneo (88′ Gelonese), Mauceri, Spina (75’ Ngom), Sorrentino (88′ La Ragione).

A disposizione: Marson, Alvaro, Ciotti, Cigagna, Persano, Polidori, Fomov.

All. D’Agostino.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Fornasier, Bizzotto, Mercadante, Tazzer, Piccinni (69’ Langella), Morrone (80′ Bussaglia), Vassallo, Guiebre; Grandolfo (69’ Nocciolini), Starita (89′ D’Agostino).

A disposizione: Guido, Campisi, Riggio, De Santis, Romano, Nina, Viteritti, Milani.

All. Colombo.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano.

Assistenti: Andrea Nasti di Napoli, Marco Croce di Nocera Inferiore.

Quarto ufficiale: Riccardo Fichera di Milano.

Ammoniti: Cattaneo, Risaliti (V), Fornasier, Vassallo, Mercadante, Guiebre (M)

Espulsi: –

Note: 180 spettatori paganti.

Recupero: 0’ p.t., 4’ s.t.

Divisa rossoblu per la Vibonese, biancoverde per il Monopoli.