Virtus Francavilla-Monopoli, le probabili formazioni: Colombo prepara gli stessi undici che hanno affrontato l'Avellino

Ecco come potrebbero scendere in campo le due compagini nel derby pugliese in programma oggi alla Nuovarredo Arena (ore 14:30), valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone C

Proseguire sulla scia di questo inizio sprint di campionato. Il Monopoli cerca altri punti nel derby pugliese di oggi, alla Nuovarredo Arena, contro la Virtus Francavilla (calcio d'inizio alle ore 14:30). I biancoverdi sono reduci dallo 0-0 maturato in casa contro l'Avellino, e attualmente occupano il primo posto in classifica assieme al Bari, a quota 10 punti. I padroni di casa invece, nello scorso weekend, sono usciti sconfitti dal duello col Messina (risultato di 1-0).

Taurino ritrova Perez e Toscano, che potranno scendere in campo a gara in corsa. Per il resto, viene confermato il solito 3-5-2 col trio difensivo Idda-Miceli-Caporale a protezione del portiere Nobile. A sostituire lo squalificato Tchetchoua in mezzo al campo sarà uno tra Franco e Mastropietro: il ballottaggio sembra aperto, tuttavia potrebbe spuntarla il primo. Sulla fascia sinistra confermato Enyan, in avanti Maiorino affiancherà ancora una volta Ventola.

L'allenatore del Monopoli Alberto Colombo (ex della sfida) non disporrà dell'esterno destro Viteritti, che potrebbe rientrare a partire da lunedì prossimo. L'impressione è che i biancoverdi possano scendere in campo con gli stessi undici che hanno pareggiato 0-0 con l'Avellino: Loria in porta, Bizzotto al centro della difesa e Novella di nuovo presente sull'out di destra. A guidare l'attacco il confermatissimo Starita affiancato da D'Agostino.

Virtus Francavilla-Monopoli, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso, Franco, Carella, Enyan; Maiorino, Ventola.All..Taurino.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Novella, Vassallo, Piccinni, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino. All.Colombo.