Serie C girone C: Viterbese-Monopoli, le probabili formazioni

Serie C Girone C

Tre vittorie consecutive, più il pareggio con l'Avellino. Il Monopoli è in striscia positiva da quattro partite ed intende non fermasi qui: per continuare il fruttuoso cammino i biancoverdi cercheranno di sfruttare il match di oggi pomeriggio al cospetto della Viterbese (allo stadio Rocchi, ore 14:30). Una partita che nasconde però diverse insidie, nonostante la delicata situazione in classifica dei laziali. Servirà aggressività ma anche attenzione, perché la Viterbese (reduce da quattro ko di fila) è a caccia di punti per la lotta salvezza.

I padroni di casa utilizzeranno il modulo 3-5-2. Dekic tra i pali, protetto dalla retroguardia composta da Riggio, Monteagudo e Devetak; Mbaye, Andreis e Rodio troveranno spazio al centro del campo, mentre sulle fasce saranno presenti Pavlev e Semenzato (rispettivamente a destra e a sinistra). Davanti il tandem offensivo D'Uffizzi-Polidori.

Giuseppe Pancaro pare intenzionato a confermare il 4-2-3-1. In porta Vettorel, dietro alla coppia di centrali formata da Mulè e Bizzotto, Viteritti agirà come terzino destro, sull'altro versante invece potrebbe esserci Pinto. In mediana, al fianco di Vassallo, Piccinni potrebbe arretrare il proprio raggio di azione lasciando la trequarti a Bussaglia, mentre Giannotti e Manzari verranno impiegati come esterni offensivi. Starita unica punta.

Viterbese-Monopoli, le probabili formazioni

VITERBESE (3-5-2): Dekic; Riggio, Monteagudo, Devetak; Pavlev, Mbaye, Andreis, Rodio, Semenzato; D'Uffizzi, Polidori. All. Lopez.

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Pinto; Piccinni, Vassallo; Giannotti, Bussaglia, Manzari; Starita. All. Pancaro.