Serie D 2024/2025, la LND ha reso noto il regolamento per gli under

La Lega Nazionale Dilettanti, in vista della stagione 2024/2025, ha reso note le disposizioni riguardanti l'impiego dei calciatori under per il prossimo campionato di Serie D e la Coppa Italia. Le squadre, in ogni partita, dovranno utilizzare tre giovani calciatori divisi in altrettante fasce d'età.

I club avranno l'obbligo di schierare un under nato dal primo gennaio 2004 in poi, uno dal primo gennaio 2005 in poi ed un altro nato dal 2006 in poi.