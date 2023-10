Serie D: primo stop per il Team Altamura, cade ancora il Bitonto. Che rimonta per il Gravina

Una domenica quasi del tutto da dimenticare per le squadre baresi impegnate nel campionato di Serie D, girone H. Nella settima giornata infatti è arrivato uno score totale di due sconfitte e un pareggio.

Il Team Altamura ha incassato la prima sconfitta del suo cammino in casa, contro il Nardò. I biancorossi, sotto di due gol, sono riusciti ad accorciare le distanze solo nel finale, con Loiodice. Il Team Altamura è rimasto fermo a quota 14 punti in classifica, venendo raggiunto dal Martina

Il Bitonto è caduto per la quarta volta di fila in campionato, la quinta se si considera anche la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Un periodo no per i neroverdi, che contro il Matera sono andati in vantaggio grazie a Tedesco facendosi però rimontare nella ripresa; la formazione guidata da Valeriano Loseto è rimasta così ferma a quota 4 punti, al penultimo posto in classifica.

Prova di grande cuore e determnazione per il Gravina, che nel primo tempo è andato sotto di tre gol salvo poi pareggiare i contri grazie ad uno strepitoso Da Silva, autore di una doppietta: i gialloblù hanno interrotto la striscia negativa di tre ko di fila salendo così a quota 5 punti in classifica.

Serie D, settima giornata: i risultati delle squadre baresi