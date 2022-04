Bitonto, sconfitta di misura contro l'Audace Cerignola: 1-0 al Monterisi

Secondo ko consecutivo per il Bitonto che, a seguito della battuta d'arresto in casa contro il Lavello nel precedente turno, si è dovuto arrendere all'Audace Cerignola nel match dello stadio Monterisi che ha sancito la promozione dei padroni di casa in Serie C. I neroverdi, nel primo tempo, disputano una buona partita e si rendono pericolosi nel finale di frazione con Santoro; nella ripresa i padroni di casa trovano il gol decisivo con Tascone al 59'. Finisce così, il BItonto resta fermo a quota 59 punti e vede allontarsi il secondo posto a occupato dal Francavilla sul Sinni a 5 lunghezze.