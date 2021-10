Team Altamura corsaro sul campo dell'Audace Cerignola: Molinaro regala la prima vittoria in campionato

Prima vittoria in campionato per il Team Altamura che espugna lo stadio Monterisi battendo di misura una delle formazioni più quotate del girone H della Serie D, l'Audace Cerignola, nella quinta giornata di campionato. Nel primo tempo gli ospiti creano due buone occasioni da gol grazie alle conclusioni di Ziello e Zerbo che però trovano la strada sbarrata dal portiere Tricarico. Il Team Altamura sembra averne di più e nella ripresa, al 57', passa meritamente in vantaggio con Molinaro: il classe 1998 riceve palla e lascia partire una forte conclusione che viene deviata prima di insaccarsi alle spalle dell'estremo difensore dei padroni di casa. Per lui è il terzo centro complessivo in campionato, il secondo consecutivo dopo quello messo a segno contro il Lavello. L'Audace Cerignola ha l'opportunita per pareggiare: l'arbitro assegna un calcio di rigore che viene battuto da Malcore, ma Giuliani para. Gli uomini allenati da Luigi Pezzella resistono nel finale e portano a casa un successo pesante, che li porta a quattro punti in classifica.