Bitonto-Audace Cerignola, tutte le info per acquistare i biglietti

Il Bitonto ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il match contro l'Audace Cerignola, in programma mercoledì 8 dicembre allo stadio Città degli Ulivi e valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14:30.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali.

Festività dell’Immacolata all’insegna di un match attesissimo per il Bitonto, che mercoledì prossimo, 8 dicembre, per la 15^ giornata del girone H del Campionato di Serie D, ospiterà al “Città degli Ulivi” l’Audace Cerignola. Fischio d’inizio alle ore 14,30.

Ricordiamo che la capienza è ridotta al 75% e l’accesso negli stadi garantito solo se in possesso di Green Pass.

Ecco come acquistare il tagliando per assistere al match:

Circuito online “Viva Ticket” al sito internet https://www.vivaticket.com/it/biglietto/bitonto-calcio-srl-audace-cerignola/171904;

Punti vendita autorizzati “Viva Ticket”: BAR TYCHÈ – via Pasquale Centola n. 1 – Bitonto (BA);

Biglietteria stadio “Città degli Ulivi”, in via Megra, nella giornata di mercoledì 8 dicembre, a partire dalle ore 13, esibendo green pass e documento di riconoscimento in corso di validità.

Costi dei tagliandi:

Poltronissime: € 30;?

Tribuna Coperta Laterale: € 20;

Gradinata Scoperta: € 15.

PROMO “TUTTI ALLO STADIO!”: presentati al botteghino indossando i colori ed i vessilli neroverdi per acquistare il tagliando per la tribuna coperta laterale e per la gradinata scoperta con uno sconto di 10 euro sul prezzo base.

Poltronissime: € 30;

Tribuna Coperta Laterale: € 10;

Gradinata Scoperta: € 5.

Sono validi gli abbonamenti, biglietto unico dai 6 anni in su, non sono previste riduzioni per donne, over 65 e under 14. Ingresso gratuito per i minori fino ai 6 anni di età, solo se accompagnati da un adulto e/o genitore.

Per il settore ospiti, disponibili 120 posti (limitazioni per motivi di ordine pubblico, su disposizione della Prefettura di Bari). Costo del tagliando € 15.

Per i sostenitori ofantini, tagliandi acquistabili solo ed esclusivamente in prevendita, attiva fino alle ore 19 di martedì 7 dicembre.

Per i tifosi dell’Audace Cerignola è possibile acquistare il biglietto nelle seguenti modalità: